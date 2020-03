Corona Virus, l’ASP assume personale in provincia di Trapani

Con Avviso Pubblico datato 12 marzo 2020, l’ASP della Regione Sicilia ricerca figure professionali come infermieri, personale sanitario, medici ed OSS a causa dell’emergenza Corona Virus.

Tutti coloro che hanno gli opportuni titoli e vorranno mettere a dispoizione la propria professione per il bene comune e della società, verranno assunti a tempo determinato per 6 mesi.

Le figure sono ricercate in tutte le Aziende Sanitarie di tutta la Sicilia compresa ovviamente l’ASP di Trapani.

Tutti coloro che intendono farsi assumere dall’Azienda Sanitaria in base alla propria preferenza, potranno inviare una mail a concorsi@pec.asppalermo.org specificando l’ente presso il quale intendono essere assunti.

Roberto Marrone









Leggi la notizia completa