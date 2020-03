Anziana 83enne truffata nell’ufficio postale: Fermato 66enne e il suo complice

CASERTA – Il 9 marzo scorso, i carabinieri della Stazione di Santa Maria a Vico, su richiesta della dirigente intervennero presso il locale Ufficio Postale sottoponendo a fermo di P.G. di indiziato di delitto S.F., cl. 54, di San Nicola La Strada. L’uomo, in concorso con un 48enne di Caserta, poi denunciato in Stato di libertà, si rese responsabile di tentata truffa aggravata e sostituzione di persona. In particolare il 66enne tentò di incassare fraudolentemente titoli postali per un importo di euro circa 34.000,00 ai danni di una 83enne, vedova, pensionata, del luogo, titolare di conto corrente ed intestataria di buoni fruttiferi postali.

La successiva perquisizione personale e veicolare permise ai militari dell’Arma di rinvenire e sequestrare ulteriore documentazione utilizzata per concretizzare la truffa.

L’arrestato, su disposizione dell’ A.G., fu associato presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere.

