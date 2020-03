«Andrà tutto bene», i bambini e l’arcobaleno della speranza

Un arcobaleno per urlare al mondo che “andrà tutto bene”. Un segnale di speranza universale, per unire grandi e piccoli nell’attesa della fine dell’emergenza. Nasce così, e diventa subito virale, l’iniziativa dove ogni bambino disegna un arcobaleno su un cartellone o un lenzuolo, con la scritta “tutto andrà bene” per poi appenderlo su finestre, balconi o terrazze contro la paura del virus. Con le scuole chiuse in tutta italia tenere i bambini in casa non è semplice. Le possibilità di svago sono limitate e quindi l’iniziativa è stata subito accolta di buon grado e ha coinvolto i bambini di tutta la penisola. Anche il Comitato Regionale UNPLI Sicilia ha deciso di promuovere la settimana del “TUTTO ANDRA’ BENE”, “IO RESTO A CASA”, invitando ogni Pro Loco a …









