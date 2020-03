VIDEO – porto di Marinella rimozione alghe?

Rimozione alghe al Porto di Marinella di Selinunte. Avanti Siori e Siore! Spettacolo deprimente…Il tutto iniziato con un anfibio cingolato (di ultima generazione?), sotto la supervisione del Genio Civile…Secchiello, palette, formine, mascherine e guantini per tutti e via uno ad uno a giocare con le alghe. “Diventerà bellissimo”…fra 50 anni? Forse. Il costo previsto per giocare con la ruspetta SOLO 100 mila euro. A cui si dovrebbero aggiungere quelli previsti per la realizzazione di un porto vero e proprio; e qui si può sparare qualsiasi cifra dai 750 mila a 1 milione di euro o forse più. E’ il Monopoli 4.0. Sennonché mancano ancora alcuni visti ambientali. La celerità è una delle nuove parole da inserire nel dizionario di certi funzionari…O forse dipende dal Corona Virus, dalle marchette pre-elettorali? Per qualcuno l’epidemia in atto è come la …









Leggi la notizia completa