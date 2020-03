Torneremo “disobbedienti”. Ma è il tempo di rispettare le regole

di Rossana Titone – C’è un termine che mi piace, è “disobbedienza”.

Ho sempre pensato che disobbedire significasse alzare lo sguardo e gettarlo lontano, lì dove ti dicevano di non guardare. Prendere il cuore e l’anima e buttarli oltre l’ostacolo più alto.

Tanto ci arrivo, questione di determinazione e tempo.

Disobbedire, non amalgamarsi al sistema delle convenzioni sociali, ribellarsi ai luoghi comuni, non battere la stessa strada di altri ma percorrerne diverse, nuove, mai calpestate, sicuramente ancora non sterrate.

Ebbene per chi è abituato a vedere il bicchiere sempre pieno, oltre la metà, oggi è necessario pensare che obbedire sia l’unica azione possibile.

Obbedire significa rispettare le regole di un decreto che ci vuole salvare la vita, stando a casa (pensateci, non è mai capitato di avere imposto un sacrificio da fare direttamente in pigiama e dalle …









Leggi la notizia completa