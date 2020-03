Sicilia: trent’anni di lavori, ma il depuratore non è mai entrato in funzione. 11 indagati

Ad Enna i lavori per il depuratore dell’Area industriale di Dittaino e della cittadina di Valguarnera sono iniziati a marzo 2009 e dovevano concludersi dopo 240 giorni, ma per alcune carenze progettuali, interventi inefficaci e a causa di una serie di varianti si sono conclusi a novembre 2012. Nel 2013 il collaudo nonostante gli impianti risultassero non funzionanti e inefficienti, ma dopo sette anni nulla.

15 milioni di euro e un trentennio in totale per realizzare il depuratore non sono bastati per farlo entrare in funzione. Ora sono 11 persone le persone finite nell’inchiesta delle fiamme gialle e si ipotizza un danno erariale di 5 milioni di euro.

Gli indagati devono rispondere di falsità in atto pubblico e frode in pubbliche forniture. Sono tecnici e funzionari pubblici segnalati alla Procura regionale della Corte dei Conti, per un presunto danno erariale alla Regione Siciliana.

L’indagine, coordinata dalla Procura di Enna, si è concentrata sulla …









