Sicilia, confiscato un patrimonio di 17 milioni di euro al “Monaco”, il “re” degli usurai

E’ talmente religioso che lo chiamano il “Monaco”, Francesco Abbate, l’uomo di 66 anni, palermitano, pluripregiudicato e “re” degli usurai, a cui è stato confiscato un patrimonio di 17 milioni di euro, provvedimento eseguito dalla guardia di Finanza ed emesso dalla Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Palermo.

La sua religiosità, però, non gli ha impedito di prestare denaro a tassi di usura che variavano dal 25% al 250% annuo. Sono almeno una trentina le vittime di Abbate che è stato condannato una prima volta nel 1997 per due ipotesi di usura consumate a Palermo nel 1991 e nel 1992, e una seconda volta nel 2018, a seguito di pronunciamento della Corte di Appello (sentenza irrevocabile a far data dall’ottobre 2019), alla pena di anni 7 di reclusione, per i reati di usura ed esercizio abusivo dell’attività finanziaria, oltre che trasferimento fraudolento di valori.

L’ultima condanna deriva dalle indagini, coordinate dalla …









