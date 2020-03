Salemi, Domenico Venuti: “La priorità è la salute. Seguiamo le indicazioni del Governo”

Domenico Venuti, sindaco della città di Salemi, anche lei sta affrontando come tutte le altre città l’emergenza da Coronavirus. In che misura?

La priorità è la salute di tutti noi, seguiamo le indicazioni arrivate dal Governo, abbiamo attivato il servizio attraverso i volontari della Protezione Civile per le segnalazioni che arrivano dalla popolazione, anche per le problematiche legate alle persone che rientrano dal Nord, c’è un modello da compilare. A questo abbiamo aggiunto un servizio già avviato per raggiungere tutti i soggetti in quarantena che non hanno a chi appoggiarsi o se sono in situazione di fragilità di salute per usufruire di un servizio domiciliare per la spesa e gli acquisti di prima necessità.

Abbiamo avviato dei controlli a livello domiciliare per i soggetti che si sono autodenunciati e messi in isolamento, inoltre c’è stato un vertice …









