Riuscire a vivere la solitudine di oggi. Salvo imprevisti

di Marco Marino

È una situazione del tutto inedita quella che ci costringe in questi giorni a uscire il meno possibile dalle nostre case. E non solo perché i nostri spostamenti sono limitati alle “stringenti necessità”, ma soprattutto perché siamo finiti per scontrarci col nostro modo di vivere e di reagire alla solitudine.

Dalle pagine del suo zibaldone, “Il Malpensante”, Gesualdo Bufalino si chiedeva: «Saprò mai fare della mia solitudine una passione?». Oggi che tutti noi – dopo averne tenacemente testimoniato l’inesistenza – la stiamo finalmente conoscendo, la nostra solitudine. Oggi, dicevo, potremmo rispondere di sì, che possiamo – o forse dobbiamo? – farne la nostra passione. Salvo imprevisti.

È un’espressione ambigua “Salvo imprevisti”, che può celare sentimenti diversi dietro la prima impressione che ci suscita. È anche un libro, “Salvo imprevisti”, un graphic …









