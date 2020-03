Riflessioni a Campo-fermo

di Giovanni Stallone

Le parole dei giovani si abbatterono sulla folla come una tempesta perfetta. Se dapprima non erano state quasi udite, per la difficoltà di interpretare nuove parole e nuovi pensieri scaturiti dall’animo profondo dei giovani, e con cui non ci si era mai confrontati, pensieri e parole furono poi percepiti come venti di tempesta che si alimentavano ininterrottamente. Fu una pioggia incessante e un inverno gelido che attraversò qualsiasi anima giunta lì ad ascoltare, sia per coloro che speravano in una nuova società, sia per coloro che erano pieni di certezze e privi di dubbi.

La tempesta del silenzio attanagliò tutti. E tutti, religiosamente in silenzio, senza alzare lo sguardo per evitare di incrociare altri occhi, i quali avrebbero potuto leggere il dramma del vuoto interiore creatosi in ognuno dei partecipanti, si diressero verso casa senza mai pronunciare parola. Camminarono a …









