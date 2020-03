Marsala, i controlli dei vigili urbani: “Dovete uscire solo per necessità, e basta”

Proseguono i controlli della Polizia Municipale di Marsala, su tutto il territorio comunale, per quanti lasciano il proprio domicilio con mezzI propri o a piedi. Le Forze dell’Ordine, in pratica, verificano se lo spostamento da casa sia giustificato, rientrando così tra i limitati tre casi ammessi dal Decreto Governativo: ragioni di lavoro, motivi di salute, situazioni di necessità (es. acquisto di generi alimentari).

“Rimanere a casa è un dovere, ribadisce ancora il sindaco Alberto Di Girolamo; è il solo modo per evitare sia il rischio di contrarre il coronavirus che il diffondersi del contagio. Comportiamoci da persone responsabili e ne verremo fuori tutti assieme”. L’urgente necessità di uscire da casa deve essere giustificata con una autodichiarazione, da esibire in caso di controllo. Il modello è in possesso anche alle Forze di Polizia.

Ma da oggi, alla luce delle ulteriori restrizioni imposte dal “Decreto …









Leggi la notizia completa