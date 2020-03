Marsala: gli alberi secolari, gli uccelli e la mancanza di pulizia in via Cammareri Scurti

Davanti i locali dell’Oviesse a Marsala, in via ci sono due imponenti e alberi, secolari. Belli a guardarsi, rendono il senso della bellezza del verde in città.

Tuttavia l’odore è sgradevole, tra quei rami gli uccellini nidificano e trovano riparo, defecano a terra o sulle foglie, rendendo il basolato di cattivo odore per i passanti.

Fermo restando che la natura va protetta, gli uccelli hanno tutto il diritto di nidificare e di trovare un riparo, è pur vero che rendere i luoghi salubri e senza odori fastidiosi sarebbe opportuno, magari con una maggiore pulizia, quotidiana, del basolato della zona evitando di rovinare o tagliare gli alberi. La natura va protetta e prima o poi presenta il conto.









