Marsala 2020, l’emergenza Coronavirus rinvia tutto. Cambierà anche le candidature?

E’ di ieri la notizia dello slittamento delle elezioni amministrative del 24 maggio al 14 giugno. La decisione è stata presa dal Presidente della Regione, Nello Musumeci, di concerto con l’assessora Bernadette Grasso, agli Enti Locali. Era prevedibile, l’emergenza da Coronavirus ha prodotto il blocco del Paese intero, il referendum del 29 marzo sul taglio dei parlamentari è stato rinviato a data da destinarsi.

Il 14 giugno si dovrebbero celebrare le amministrative ma con molta probabilità anche quella data potrebbe subire un ulteriore rinvio, del resto quindici giorni sono troppo pochi. Con il voto a giugno cambierebbero gli scenari?

Rumors politici dicono di si, ma proprio per la brevità del tempo siamo portati ad analizzare le fasi in maniera capillare.

Non dovrebbe cambiare nulla. Cosa diversa, invece, se il voto dovesse slittare nel mese di ottobre, lì gli scenari potrebbero addirittura mutare, completamente.

Intanto l&









