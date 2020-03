La città deserta. Marsala chiude tutto contro il Coronavirus. Le immagini

Poche persone in giro per la città, saracinesche abbassate, controlli dei vigili urbani.

Anche Marsala chiude tutto per fronteggiare l’emergenza coronavirus. E’ il primo giorno dell’entrata in vigore delle restrizioni varate dal Governo per fermare i contagi. Negozi chiusi, tranne tabacchi, generi alimentari e farmacie.

In giro per Marsala poche persone, molte con mascherine e guanti. A Marsala c’è stato il primo contagiato, un docente di 61 anni che si trova ricoverato al Sant’Antonio Abate di Trapani.

Molti negozi chiusi a Marsala espongono cartelli con i messaggi #andràtuttobene e #restiamoacasa.









