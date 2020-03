Il lettore scrive: ” Di fronte alla negligenza perchè non far girare un’auto per le vie cittadine per invitare la gente a rimanere a casa?”

Nonostante i ripetuti appelli che giungono da più parti, siano essi le fonti istituzionali o gli artisti, sono ancora tanti gli italiani che continuano a contravvenire alle tassative disposizioni per evitare la diffusione del contagio. Anche a Castelvetrano, soprattutto nelle ore mattutine, si vedono ancora tante , forse troppe persone in giro. Allora facciamo nostra la proposta di un nostro lettore, Giuseppe Pizzo insegnante nelle scuole superiori, che lancia un appello al sindaco. Perché non fare girare per le vie cittadine un banditore, come si faceva una volta, quando non esistevano i social e le informazioni si veicolavano in tutti i quartieri con un auto che informava la cittadinanza? Coraggio sindaco con poche decine di euro al giorno, come hanno fatto a Partanna e Campobello forse si arginerebbe la negligenza?

Ecco la nota del nostro lettore

