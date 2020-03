Il Coronavirus e la “notizia” dei carri armati in Piazza Inam a Marsala…

“I carri armati in Piazza Inam a Marsala”, qualcuno li ha visti, questa notte, in transito, nel cuore della città, e lo ha detto postandolo come commento ad un post su una pagina facebook “Sei di Marsala Ojèèèèèè”, salvo poi cancellarlo, post, tra l’altro, in cui è stato taggato il sindaco di Marsala e che riportava questa frase: “Sono arrivati i militari ma perché?”.

In piena emergenza Coronavirus che sta cambiando le nostre abitudini di vita e che inevitabilmente è causa di paura e stress, dove tutti inseguiamo le notizie e gli aggiornamenti, cercando di capire cosa fare e come cautelarci, c’è qualche buontempone che lancia questa battuta nel cuore della notte, riprendendo quelle che sono le fake news di questi giorni che prevedono uno scenario di militarizzazione, come già avvenuto nei giorni scorsi quando a Palermo sono sbarcati alcuni …









