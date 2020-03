Gibellina, uffici comunali aperti al pubblico solo per servizi specifici

Gibellina. «Gli uffici comunali resteranno aperti ma l’accesso ai cittadini è consentito solo ed esclusivamente ai servizi per i quali è necessaria la presenza dell’utente».

Con questo avviso il Comune di Gibellina informa l’intera popolazione delle nuove disposizione adottate dall’amministrazione per evitare il diffondersi del Covid-19, dichiarato ormai anche dall’Oms (Organizzazione mondiale della sanità) una pandemia.

Il numero sempre maggiore di contagi registrati non solo in tutta Italia, ma anche nella Regione Sicilia e nella provincia di Trapani (di oggi è infatti la notizia di due cittadini di Mazara del Vallo risultati positivi al tampone), rende necessario adottare delle misure sempre più restrittive.

Per questo motivo, fermo restando l’imperativo per la salute di tutti di restare a casa, chi avesse bisogno di recarsi presso gli uffici comunali, deve farlo solo se strettamente necessario e …









