Farmaco anti-artrite usato come cura per il Coronavirus

“Sarà estubato uno dei primi 2 pazienti con Covid-19 trattati a Napoli con il farmaco tocilizumab.”

“In 24 ore il paziente ha avuto miglioramenti importanti, domani faremo un controllo ulteriore per massima precauzione, e procederemo. Ieri intanto abbiamo iniziato il trattamento in altre due persone colpite da Covid-19, ed oggi ci apprestiamo a trattarne altre due”.

Ad affermarlo all’Adnkronos Salute è Paolo Ascierto, presidente Fondazione Melanoma e direttore dell’Unità di Oncologia Melanoma, Immunoterapia Oncologica e Terapie Innovative dell’Istituto Nazionale Tumori Irccs Fondazione Pascale di Napoli, in prima linea per il coordinamento dello studio clinico su questo farmaco anti-artrite reumatoide che “ha dimostrato di essere efficace nel trattamento della polmonite interstiziale da Covid-19“.Quanto al secondo paziente trattato, “c’è stato un miglioramento, e ora è stabile – aggiunge Ascierto – Qui a Napoli puntiamo a trattare …









