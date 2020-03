COVID-19, collaborazione tra Croce Rossa Italiana e Federfarma per consegna farmaci a domicilio

Croce Rossa Italiana in collaborazione con Federfarma ha attivato un servizio di consegna a domicilio dei farmaci, per far fronte all’aumento di richieste da parte dei cittadini che non possono muoversi da casa, tramite il numero verde 800 065510.

Possono usufruire del servizio persone con oltre 65 anni o non autosufficienti, soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (temperatura superiore a 37,5°) o sottoposti alla misura della quarantena o, in ogni caso, risultati positivi al virus COVID-19.

Il numero verde 800.065510 è attivo tutti i giorni 24 ore su 24. Ma come funziona il servizio? Il personale della Croce Rossa Italiana (CRI), riconoscibile dall’uniforme CRI, ritira la ricetta o il promemoria presso il medico e si reca presso la farmacia più vicina al domicilio dell’utente, salvo diversa indicazione dell’utente stesso che può indicarne un’altra nella stessa zona.

Invece, nelle Regioni dove non esiste …









Leggi la notizia completa