Coronavirus, Squadra Mobile di Trapani: “Tutto regolare, solo due operatori in isolamento”

Tutto regolare alla Squadra Mobile di Trapani. Lo riferisce il portavoce della Questura, Alessandro Scardina, che smentisce in parte la nota del sindacato dei poliziotti riportata stamattina su Tp24.

“Gli uffici lavorano regolarmente – dice Scardina – soprattutto in un momento delicato come questo”. Scardina conferma però che ci sono due operatori in “isolamento volontario”, non perchè abbiano avuto contatti con il funzionario dell’Asp che ha beccato il virus (sulla cui effettiva, quarantena, in questi giorni, giungono tra l’altro informazioni contrastanti), ma perchè hanno avuto contatti “indiretti”.

Anche la sanificazione dei locali della Squadra Mobile è stata fatta a scopo precauzionale.









