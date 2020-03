Coronavirus, mascherine nei distributori alimentari e gel contraffatti. Quattro denunciati

Trentadue mascherine sanitarie in vendita a dieci euro ciascuna all’interno di un distributore automatico di prodotti alimentari installato all’interno dell’ospedale Cervello, i titolari di una polleria e una rivendita di tabacchi denunciati per mancata chiusura entro l’orario previsto dal nuovo decreto anticoronavirus della presidenza del consiglio, e una settantina di gel disinfettanti con un marchio contraffatto, sequestrati ad un minimarket.

Sono questi i risultati dei primi controlli della Guardia di Finanza di Palermo, finalizzati al rispetto delle misure disposte dal Governo per limitare la diffiusione del Coronavirus. Qui il comunicato delle fiamme gialle:

In esito alle decisioni assunte nell’ambito del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, i Reparti della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Palermo partecipano all’attività di controllo finalizzate a far rispettare le misure disposte dall’Autorità di Governo per contenere la diffusione del Coronavirus.

Tali …









Leggi la notizia completa