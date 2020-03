Coronavirus, l’assessore regionale Grasso firma la circolare sullo smart working

L’assessore regionale alle Autonomie Locali e alla Funzione pubblica Bernardette Grasso ha firmato la circolare contente le direttive per arginare la diffusione del coronavirus.

Nel documento sono state diramate le prime istruzioni – che in seguito saranno integrate – rivolte a tutti gli uffici dell’amministrazione regionale, per l’applicazione dello smart working. (Cliccando qui potete scaricare la circolare completa sullo smart working).

Tra queste compare la possibilità di accedere al “lavoro agile” dando precedenza a quei lavoratori che per motivi di salute sono maggiormente esposti al contagio e ai dipendenti che sono genitori di figli in età scolare. Saranno inoltre vagliate le istanze avanzate degli altri dipendenti tenendo conto della possibilità di delocalizzare la prestazione lavorativa quando ciò non arrechi pregiudizio alla funzionalità degli uffici stessi.











