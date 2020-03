Coronavirus: in provincia di Trapani cinque contagiati, nessun morto

Sono cinque i contagiati da coronavirus in provincia di Trapani. Due casi a Marsala, due a Mazara, e il caso del funzionario dell’Asp (la cui figlia dice che si era messo in isolamento, ma che sarebbe stato avvistato nei giorni scorsi tra i corridoi dell’Asp…).

Il secondo caso a Marsala dovrebbe essere, secondo fonti di Tp24, la moglie del docente risultato positivo al coronavirus e ora ricoverato in terapia intensiva a Trapani. Le sue condizioni si sono improvvisamente aggravate (e sembra ormai una scena già vista, secondo i racconti che fanno i medici di malati che da un giorno all’altro peggiorano improvvisamente), tuttavia non è gravissimo, ed è falsa la voce girata a Marsala per tutto il giorno che lo voleva morto.

Si confermano 4 ricoverati a Trapani, dunque, di cui 3 positivi, 1 negativo (nel senso che il primo tampone ha dato esito negativo, e si attende …









Leggi la notizia completa