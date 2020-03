Coronavirus, il caso del funzionario dell’Asp di Trapani contagiato. Ecco dove è stato

Ci sono due casi di coronavirus in provincia di Trapani, accertati, fino ad ora.

Uno riguarda il professore di Marsala, le cui condizioni si sono aggravete, l’altro riguarda un medico di Alcamo, che lavora all’Asp di Trapani, e il cui contagio mette in ansia tutti i vertici della sanità provinciale. Dopo il solito susseguirsi di voci è stata la figlia, anche lei medico, a fare chiarezza sugli spostamenti e su quello che è accaduto. Il resoconto dettagliato degli ultimi suoi giorni prima del ricovero è utile anche per capire, pur in un linguaggio tecnico, come si evolve la malattia, che si è manifestata prima come “blanda febbre” e in dieci giorni ha portato a serie difficoltà respiratorie, nonostante antibiotici e antipiretici.

L’uomo, 56 anni, “per incarico lavorativo si è recato in data 17’02’2020 presso l’ospedale di Pantelleria tramite volo PMO Punta Raisi- PNL con …









Leggi la notizia completa