Coronavirus, Giuseppe Bica smentisce categoricamente casi di Coronavirus a Custonaci: «Solo fake news»

Casi sospetti di Coronavirus a Custonaci? No! Solo fake news.

Giuseppe Bica non ci sta e, tramite una nota sulla pagina Facebook Siamo Custonaci – Giuseppe Bica Sindaco, invita tutti alla calma. Ecco il messaggio del vice presidente del Consiglio del Comune di Custonaci: «Continuano a circolare, sui social e in varie chat, documenti video, audio e testuali, con informazioni palesemente false sull’emergenza Coronavirus in Sicilia e, purtroppo, anche sulla città di Custonaci. Si invitano i cittadini, pertanto, a non tenerne conto e a non contribuire all’ulteriore condivisione e diffusione se non dopo averne verificata l’autenticità».









