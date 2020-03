Coronavirus, anche il Trapani Calcio si ferma

La società TrapaniCalcio, in ottemperanza alle vigenti normative, ha disposto la chiusura di tutti gli uffici amministrativi nonché dello Store, Point e Biglietteria fino a 3 aprile 2020. L’attività del Settore Giovanile, invece, era stata già interrotta a far data da lunedì 9 marzo.

Per i calciatori, lo staff tecnico, nonché gli addetti alla prima squadra, stante la sospensione di tutte le competizioni organizzate dalla LNPB fino al 3 aprile 2020, è stata disposta l’interruzione degli allenamenti.

La società ha richiesto espressamente a tutti i tesserati, come previsto dal D.P.C.M. dell’11 marzo 2020, di restare presso il proprio domicilio, non rientrando presso le proprie residenze e di evitare contatti sociali e spostamenti non strettamente necessari.

Tutti i calciatori, lo Staff Tecnico e addetti alla prima squadra sono in continuo e stretto contatto con lo staff medico- sanitario, che sta effettuando i …









