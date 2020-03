Coronavirus, 30 mila telefonate al numero verde della Protezione civile siciliana

Telefonate in aumento al numero verde della Sala operativa della Protezione civile della Regione Siciliana. Da un paio di giorni, in concomitanza con i massicci arrivi in Sicilia dalle regioni del Nord Italia, le telefonate al numero verde dedicato all’emergenza Coronavirus (800.45.87.87) si sono moltiplicate.

Nella sola giornata di martedì sono arrivate 8.732 chiamate, con un tempo medio di conversazione di circa due minuti e trenta secondi. Ieri, mercoledì, fino alle ore 14 sono state 3.149 le richieste di informazioni, che portano il numero complessivo dall’inizio dell’emergenza a quasi trentamila.

Le linee attive sono in tutto 75, di queste sessanta sono potenzialmente disponibili per fronteggiare l'emergenza Covid-19. Le rimanenti restano a disposizione per tutte le altre esigenze istituzionali. Attualmente sono operative 10 linee a Palermo, 5 a San Giovanni La Punta, nel Catanese, 5 a Messina e oggi altre cinque ad Agrigento. Gli operatori dedicati lavorano su tre









