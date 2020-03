“Che scempio quegli alberi tagliati a Paceco”

Sabato a Paceco, in c.da Firriato, nella via Trapani (statale 115), sono stati tagliati tre grossi alberi, due pini e un platano, presenti sulla banchina stradale. I due pini distavano fra loro circa 20 metri.

Italia Nostra condanna “questo scempio, questo inutile accanimento contro tre giganti in buona salute che non davano alcun fastidio”.

Sembra che l’intervento sia connesso al progetto di adibire un fabbricato esistente nell’area situata oltre la banchina ad attività commerciale ma il taglio “appare ancora più sconsiderato perché, pare, non sia stato autorizzato dall’Ufficio tecnico comunale”.

Denuncia, inoltre, Italia Nostra, che l’amministrazione comunale intende estirpare il vecchio pino presente in via Toselli. “Questa pianta, che è ancora in buone condizioni, testimonia la presenza del baglio e della pineta che era in quella zona prima della lottizzazione; è una flebile traccia …









