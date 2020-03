CC Castelvetrano, controlli COVID-19: scattano le prime denunce

Come nel resto d’Italia, anche nella provincia di Trapani i Carabinieri, oltre ad assolvere agli ordinari compiti istituzionali, stanno eseguendo serrati controlli tesi a verificare il rispetto delle misure urgenti decise dal Governo in materia di gestione e contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, procedendo al controllo delle autocertificazioni prodotte dai cittadini e il rispetto dell’ordine di sospensione della attività commerciali non ritenute di prima necessità.

Nel corso di questi controlli, i Carabinieri della Stazione di Poggioreale, hanno deferito in stato di libertà con l’accusa di inosservanza dei provvedimenti dell’autorità, T.P., palermitano, cl.73, gravato da precedenti di polizia, poiché lo stesso, su richiesta dei militari operanti, non è stato in grado di fornire alcun valido motivo circa la sua presenza nel comune di Poggioreale.

Inoltre, nel corso della notte appena trascorsa, i Carabinieri della Sezione …









Leggi la notizia completa