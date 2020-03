Avis Provinciale Trapani: Lettera aperta del presidente

#CoronaVirus #Pandemia #Dpcm #EmergenzaSanitaria tutte parole che stanno oramai inondando le nostre giornate, i nostri pensieri, i nostri incubi, modificando il nostro stile di vita. Si cerca di contrastare il contagio con #RestiamoAcasa ma con questo mio pensiero voglio focalizzare l’attenzione anche su un aspetto che molti in questi giorni magari sottovalutano. Se diminuiscono ancora le donazioni di sangue o si bloccasse questa attività, si aprirebbe una grave “falda” nel sistema trasfusionale che potrebbe creare qualche problema serio a coloro che devono fare le trasfusioni per vivere, per le emergenze, per i trapianti e gli interventi chirurgici. La Sicilia non è autosufficiente, e con la compensazione interregionale si riesce a sopperire le mancanze di emazie. Ma questa è una pandemia che ha colpito inizialmente le regioni del nord che sono quelle più virtuose per donazioni di sangue. Dato che si parla di calo delle …









