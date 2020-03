All’aeroporto di Palermo la Madonna di Loreto, protettrice degli aviatori

È atterrata con volo proveniente da Milano Linate all’aeroporto di Palermo la statua della Madonna di Loreto, da cent’anni protettrice di tutti gli aviatori.

Ad accoglierla l’Arcivescovo di Monreale Monsignor Michele Pennisi, accompagnato da Antonino Buttafuoco direttore aeroportuale Sicilia Occidentale Enac, Padre Antonio Ortoleva, arciprete di Cinisi, dal presidente di Gesap Franco Randazzo e dal responsabile Terminal dell’aeroporto di Palermo Susi Micciché. Il Giubileo Lauretano dedicato agli aviatori e ai passeggeri trasportati in aereo è stato proclamato da Papa Francesco per celebrare l’importante ricorrenza durante tutto il 2020. Il viaggio dell’effigie della Madonna di Loreto, con il coordinamento nazionale pastorale aviazione civile – Conferenza Episcopale Italiana, dall’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile e Assaeroporti, in collaborazione con le società di gestione aeroportuale, con Alitalia e, per alcune tratte, con AeroClub d’Italia, è iniziato …









