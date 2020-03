A Trapani il coronavirus non ferma i ladri: furto alla “Cremolosa”

L’allarme coronavirus e il “coprifuoco” che scatta a Trapani all’imbrunire non fermano i ladri. Un furto è stato messo a segno, ieri sera, ai danni della gelateria “La Cremolosa” di viale Regina Margherita.

I responsabili dell’incursione sono entrati nel locale, forzando la porta d’ingresso. Il dispositivo di sicurezza che si è messo in moto, però, li ha spaventati. Così sono fuggiti, portandosi dietro un contenitore di palline dove c’erano pochi spiccioli.

A dare l’allarme è stato un abitante della zona che, sceso di casa per sistemare davanti al portone i mastelli, ha notato la porta del locale aperta ed ha subito informato il titolare, Paolo Genovese.

Questi ha chiamato la polizia, ma quando sono giunti gli agenti della Volante dei ladri nemmeno l’ombra. Paolo Genovese lancia un appello ai colleghi: “Rafforziamo i dispositivi di sicurezza per proteggere le nostre attività che in questo momento devono restare …









Leggi la notizia completa