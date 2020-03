Trapani, coronavirus: forze dell’ordine in campo per presidiare le strade

L’arrivo del contagio da coronavirus nella nostra provincia ha portato le forze dell’ordine, tutte, a dispiegare mezzi per controllare se chi è in strada lo è per reali esigenze di necessità, come prevede l’ordinanza del governo. Le immagini che vedete in questo articolo provengono da Trapani, dove sono in campo polizia, carabinieri e Guardia di Finanza. Tutto avviene in maniera molto cordiale, senza forzature. Le persone che non sono in grado di giustificare l’assenza da casa vengono identificate. Rischiano molto.

Qui le domande e risposte più frequenti sul concetto di “devo restare a casa”.

Dovete stare a casa. Non è un invito, ma un imperativo. Bisogna partire da questo assunto per interpretare nella maniera più corretta le fortissime restrizioni alla vita di tutti noi contenute nel decreto del presidente del Consiglio dei ministri valide su tutto il territorio italiano. Che limita innanzitutto gli spostamenti, …









