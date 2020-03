Sicilia, coronavirus: 62 contagiati, 19 ricoverati. Cambiano le abitudini di tutti

Sono 62 i contagiati da coronavirus in Sicilia, di questi 19 quelli ricoverati. Situazione dunque non grave nell’isola, anche il contagio, come è ovvio, si espande. Ieri c’è stato il primo caso a Marsala, ed un altro caso a Caltanissetta. Intanto si lavora al potenziamento delle strutture sanitarie con un piano per fronteggiare l’emergenza in Sicilia e che coinvolge Villa Sofia, il Cervello a Palermo, e l’ospedale di Caltagirone.

Dall’inizio dei controlli, i laboratori regionali di riferimento (Policlinici di Palermo e Catania) hanno analizzato 955 tamponi, di cui 881 negativi e 12 in attesa dei risultati. Al momento, quindi, sono stati trasmessi all’Istituto superiore di sanità 62 campioni, otto in più di ieri, di cui 16 già validati da Roma (cinque a Palermo e undici a Catania).

A Sciacca, intanto, si indaga per “epidemia colposa”. La Procura di Sciacca, guidata da Roberta Buzzolani, ha aperto una inchiesta …









