Sequestro della DIA ad imprenditore di Castelvetrano – VIDEO

La Dia di Trapani ha eseguito un sequestro di beni nei confronti dell’imprenditore di Castelvetrano Nicolò Clemente, operativo nel settore delle costruzioni edili e del calcestruzzo e ritenuto appartenente a cosa nostra. Per l’uomo è stata disposta anche la sorveglianza speciale, con obbligo di soggiorno. Il provvedimento di sequestro è stato emesso dal Tribunale – Sezione Penale e Misure di Prevenzione, su proposta del Direttore della Dia.

Il sequestro è la conseguenza di una serie di indagini, svolte dalla Dia di Trapani e coordinate della Dda di Palermo, volte a disarticolare la rete dei consociati più vicini al super latitante Matteo Messina Denaro, individuando anche quelle imprese vicine a cosa nostra, che sono vere e proprie fonti di finanziamento dell’organizzazione mafiosa di Castelvetrano.

Nicolò Clemente è già destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per partecipazione in









