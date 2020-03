Salemi, Protezione civile: spesa e farmaci a domicilio per chi è in autoisolamento

Salemi. La Protezione civile del Comune scende in campo, in prima linea, per fronteggiare l’emergenza corona virus.

Da sempre attiva nel territorio salemitano, la Protezione civile, anche in un periodo complicato come questo, è vicino a tutti i cittadini.

Per tale motivo da lunedì 9 marzo, per chi è in autoisolamento o per chi è impossibilitato a lasciare la propria abitazione per acquistare farmaci e generi alimentari, la Protezione civile darà il proprio supporto.

È infatti attivo dalle 8 alle 20 il seguente numero di telefono 0924-983699.

La Protezione civile si occuperà inoltre di raccogliere e gestire le schede per il censimento di chi arriva a Salemi dalle zone a rischio epidemiologico.

La prassi da seguire prevede di: contattare ed avvisare il proprio medico di famiglia e mandare una mail riepilogativa dei vostri spostamenti ai seguenti indirizzi: francesco.digregorio@pec.asptrapani.it, dipartimento.prevenzione@asptrapani.it; iscriversi sul …









Leggi la notizia completa