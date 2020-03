In considerazione dell’emergenza Coronavirus “Covid-19”, la Questura di Trapani invita l’utenza a recarsi, presso gli uffici aperti al pubblico del capoluogo e dei Commissariati di P.S. della provincia, solo in caso di comprovata esigenza.

In ogni caso, l’accesso sarà consentito solamente ad un utente per volta, negli orari e nei giorni già stabiliti di apertura al pubblico.









