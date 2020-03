Partanna: domenica 15 marzo ore 18:00 Santa Messa in diretta streaming

Domenica 15 marzo alle ore 18:00, in esclusiva sulla pagina Facebook Prima Pagina Partanna, dalla Chiesa Madre di Partanna verrà trasmessa in diretta streaming la Celebrazione Eucaristica presieduta dall’arciprete don Antonino Gucciardi. La celebrazione rigorosamente a porte chiuse è in ottemperanza del DPCM 09/03/2020 e dalle disposizioni dettate dal Vescovo Mons. Domenico Mogavero.

In un momento storico come quello che stiamo vivendo, anche la Chiesa deve far fronte alle esigenze dei fedeli e non può far mancare l’appuntamento della celebrazione Eucaristica festiva. Lo stesso Papa Francesco, giornalmente si attiene alle disposizioni del Governo e celebra la santa Messa in forma privata.

Per seguire in diretta la Celebrazione Eucaristica occorrerà collegarsi sulla pagina Facebook di Prima Pagina Partanna cliccando sul seguente link: https://www.facebook.com/PrimaPaginaPartanna.it/









