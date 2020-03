Palermo. Sorpreso con 33 chili di droga in una valigia: arrestato palermitano 60enne

I carabinieri del comando provinciale di Palermo, in viale Regione Siciliana, durante un controllo hanno tratto in arresto L.R.F. palermitano 60enne, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari, a seguito di una perquisizione veicolare hanno rinvenuto 33 chili di hashish all’interno di una valigia custodita nel vano bagagli.

L’arrestato è stato tradotto presso la casa circondariale Lorusso-Pagliarelli a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa della convalida. [redazione]









Leggi la notizia completa