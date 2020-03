Mafia, sequestro da 6 mln di euro a imprenditore castelvetranese ritenuto vicino a Messina Denaro

La Dia di Trapani ha sequestrato beni per oltre 6 milioni di euro all’imprenditore di Castelvetrano (Trapani) Nicolò Clemente, arrestato nel luglio 2018 per partecipazione in associazione mafiosa e sotto processo al Tribunale di Marsala.

Clemente è implicato in varie indagini volte a disarticolare la rete dei consociati più “vicini” al latitante Matteo Messina Denaro, attraverso l’individuazione e l’eliminazione dal mercato delle “imprese mafiose” che costituiscono le principali fonti di approvvigionamento finanziario del boss ancora introvabile di Cosa nostra.

Il suo arresto e il sequestro prendono le mosse dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia di Castelvetrano Lorenzo Cimarosa e da quelle di Giuseppe Grigoli, entrambi condannati in via definitiva come appartenenti alla famiglia mafiosa di Castelvetrano, che lo indicavano come una delle più attive espressioni imprenditoriali della mafia locale, capace di infiltrare e condizionare …









