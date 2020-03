L’istituto Cipolla-Pantaleo-Gentile non si ferma, attivate le strategie per far studiare i ragazzi

Ancora un’altra proroga per far fronte al dilagare del Codiv 19 che ha sferrato un duro colpo all’Italia tutta. È un momento difficile per tutti i campi della quotidianità italiana e soprattutto per l’istruzione che vede alunni e docenti confinati tra le mura domestiche. Castelvetrano ha reagito positivamente, ogni scuola ha attivato le proprie strategie. L’intero corpo docente dell’ IISS Cipolla Pantaleo Gentile, capitanato dalla dirigente Gaetana Barresi, sin dal primo giorno, ha adottato sistemi webnair, piattaforme che consentono agli alunni di interagire con gli insegnanti e gli insegnanti stessi tra di loro. La dirigente, coadiuvata da colleghi esperti di informatica e da una vicepresidenza sempre attiva e disponibile, osserva e monitora il lavoro, lasciando libertà di lavoro e strategie. Mai come ora la scuola sta dimostrando la sua efficienza, gli insegnanti si rendono disponibili per l’intera giornata, …









