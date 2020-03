L’incubazione del coronavirus è di media cinque giorni

Il periodo di incubazione per chi viene contagiato dal coronavirus nella maggior parte dei casi è di 5 giorni: lo ha calcolato la ricerca della Johns Hopkins university pubblicata sulla rivista Annals of internal medicine, considerando che i sintomi compaiono entro un arco di 12 giorni.

Ciò significa, rilevano gli esperti, che è corretto il tempo di isolamento di 14 giorni. “Dall’analisi dei dati disponibili – commenta Justin Lessler, primo autore dello studio – l’attuale raccomandazione di 14 giorni di quarantena è ragionevole, anche se alcuni casi potrebbero sfuggire”.

Gli studiosi hanno analizzato i dati relativi a 181 casi registrati in Cina e all’estero prima del 24 febbraio, collegati a viaggi nella città di Wuhan o al contatto con persone che erano state nella provincia cinese dell’Hubei, dove si trova Wuhan. E’ emerso così che il tempo di incubazione più …









