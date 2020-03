Le misure anti-coronavirus dello Iacp di Trapani

Al fine di prevenire contagi del cosiddetto CORONAVIRUS – COVID 19 , presso lo IACP di Trapani sono state introdotte misure di protezione e prevenzione.

In particolare al fine di ridurre se non eliminare del tutto il ricevimento del pubblico, per ridurre al massimo ogni forma di contatto, è stato potenziato il servizio telefonico. A secondo dell’argomento gli inquilini possono contattare il servizio corrispondente, telefonando ogni giorno e negli orari di ufficio. Questi i numeri di telefono a disposizione dell’utenza:

CENTRALINO (solo smistamento): 0923 – 823 111

UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO 0923 – 823 100/103

MANUTENZIONE 0923 – 823 166/167

INQUILINATO 0923 – 823 109/118/119

LEGALE 0923 – 823 139/138/137

CANONI/DICHIARAZIONE REDDITO 0923 – 823117

BOLLETTINI PAGAMENTI 0923 – 823 112/104/130/186

L’Ente può essere contattato anche via mail:

info@iacptrapani.it

segnalazioni@iacptrapani.it

Il provvedimento è scattato in applicazione dei decreti emessi dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dalla Presidenza della Regione Sicilia, a fronte dei compiti istituzionali









