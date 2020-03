La Sicilia è tra le regioni con meno donatori di organi

In Sicilia le donazioni di organi non vanno molto bene. L’isola è la regione con uno dei più alti tassi di opposizione alla donazione, come emerge dal report annuale del Centro nazionale trapianti sull’attività di donazione e trapianto di organi, tessuti e cellule staminali dai reparti di rianimazione.

Nel 2019 è arrivato un rufiuto su due alla donazione da parte dei potenziali donatori o dalla sua famiglia.

Con un tasso di opposizione alla donazione del 49,6% (il 2,2% in più rispetto a quanto verificatosi nel 2018), la Sicilia è tra le tre regioni con le peggiori performance. A far di peggio, solo Umbria la e Provincia autonoma di Bolzano .

La Sicilia è anche una delle regioni con il minor numero di donatori utilizzati per milione di popolazione, 8 contro una media nazionale di 22.









