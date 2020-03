La rivolta al carcere di Trapani. Cos’è successo

L’elicottero della polizia sorvola il carcere di Trapani “Pietro Cerulli”. Tiene d’occhio i circa 50 detenuti che sono saliti sul tetto della casa circondariale armati di spranghe e bastoni. Ad aizzare la loro rivolta diverse persone, nel quartiere San Giuliano, che urlavano “fuori! Fuori!”.

E’ l’immagine della giornata di passione nel carcere di Trapani dove ieri si sono vissuti momenti di alta tensione per la rivolta dei detenuti del penitenziario.

Una rivolta che segue quelle, simili, in altre case circondariali d’Italia dopo le restrizioni alle visite per contrastare il diffondersi del Coronavirus.

Sono circa le 14 quando scoppia la protesta nella casa circondariale.

Materassi date alle fiamme, devastazione, tensioni. Sono una cinquantina, forse di più i rivoltosi del penitenziario. Riescono a salire sul tetto.

Le strade che circondano il penitenziario trapanese sono bloccate dalle forze dell’ordine. Sul posto arrivano vigili del fuoco e ambulanze. Due elicotteri …









