Inps: “Io resto a casa”, potenziamento dei canali telefonici e telematici a servizio dei cittadini

In considerazione della diffusione dei contagi da COVID19 in atto sul territorio nazionale, l’Inps ha disposto che tutti i servizi informativi siano resi attraverso il potenziamento dei canali telefonici e telematici e integralmente assicurati dal servizio di sportello telefonico provinciale, attivi con gli stessi standard di qualità e nelle consuete fasce orarie di apertura al pubblico (8.30 – 12.30).

Inoltre il Contact center nazionale numero 803 164 da rete fissa e 06 164 164 da telefonia mobile rimane attivo nelle consuete forme.

Tali scelte sono state effettuate a seguito dell’entrata in vigore del DPCM del 9 marzo 2020, che ha esteso su tutto il territorio nazionale le disposizioni precedentemente previste solo per alcune zone del Paese.

Si allega il prontuario che riassume le modalità che possono usare i cittadini per contattare l'Istituto, da tutte le province italiane (All.1) e i numeri degli sportelli telefonici …









