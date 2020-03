Imprese del Sud: “Sospendere subito riscossione di tasse e contributi per aziende”

“Alle imprese italiane serve prima di tutto liquidità: va sbloccata con ogni mezzo”. È questo il nuovo appello lanciato dal Think Tank Imprese del Sud a poche ore dalla discussione in Senato delle misure di sostegno alle imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19.

In una situazione aggravata e parzialmente fuori controllo, con l’estensione della zona rossa a tutto il territorio nazionale annunciata dal premier Conte, il fondatore del Think Tank Sergio Passariello auspica misure forti per dare al mondo imprenditoriale un chiaro messaggio di fiducia: “Per arginare la crisi di liquidità in questo momento così delicato è necessaria la sospensione di tutte le attività di riscossione delle tasse e dei contributi, al fine di lasciare nelle casse delle aziende le risorse necessarie per compensare e fronteggiare gli imprevisti piombati a causa dei mancati affari. Facendo eco alla richiesta …









