Il premier Conte annuncia la chiusura di tutte le attività commerciali

L’Italia sta dando la prova di essere un grande paese. Tutto il mondo ci guarda, anche a causa degli elevati numeri del contagio. Siamo il paese più duramente colpito dal coronavirus in Europa ma anche quello che sta reagendo meglio. Ho fatto un patto con la mia coscienza: al primo posto ci sarà sempre e solo la salute degli italiani. La stragrande maggioranza degli italiani ha risposto bene alle misure ma siamo consapevoli che si trattasse di una prima misura. Adesso dobbiamo compiere un ulteriore passo. Disponiamo la chiusura di tutte le attività commerciali (tranne supermercati/farmacie/parafarmacie). Chiuderanno anche parrucchieri, bar, reparti aziendali non indispensabili per la produzione. Domani tutto il mondo ci guarderà ancora più attentamente ma siamo un grande paese e sono sicuro che reagiremo adeguatamente “.

Così il premier Conte poco fa in conferenza stampa.









