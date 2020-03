Il Coronavirus in Italia: il contagio avanza senza tregua. Oggi gli aiuti del Governo

Stando ai dati forniti ieri alle 18 dalla Protezione civile, i malati di coronavirus in Italia sono 8.514: 529 in più rispetto a lunedì. Il numero complessivo dei contagiati (comprese le vittime e i guariti) ha superato quota diecimila: 10.149. I morti sono 631, 168 in più. «Ma preciso: sono persone decedute che tra le diverse patologie avevano anche il coronavirus» ha detto Angelo Borrelli. I malati in terapia intensiva sono 877, 144 in più. I guariti sono 1.004, 280 in più in 24 ore.

«La paura più grande non è di ammalarsi, ma di ammalarsi e non trovare posto sulla scialuppa della terapia intensiva. Perciò ieri era così condiviso il racconto di Orietta, la signora di Crema che ha visto il padre ottantenne scomparire in barella dietro una porta, nell’attesa vana che si liberasse uno strapuntino, e lo ha rivisto poche ore dopo, adagiato dentro una bara. …









Leggi la notizia completa