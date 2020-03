Il contagio sono io

Ieri, dopo che Tp24 ha dato la notizia del primo contagiato da coronavirus a Marsala, è partito in città un balletto ignobile di voci. Noi c’eravamo limitati all’essenziale: c’è un contagiato a Marsala. Non potevamo non scriverlo: era un dovere per la nostra comunità, soprattutto per capire che la tempesta ci riguarda da vicino, che non è più tempo di fare gli splendidi o gli eroi, ma di attuare tutte le poche semplici regole che ormai sappiamo a memoria ma che facciamo finta valgano solo per gli altri.

Noi ci siamo limitati all’essenziale. Altri hanno cominciato ad aggiungere i particolari. Su WhatsApp (un giorno verrà, lo senso, un virus che si contagia con il cellulare in mano, sarà davvero una strage …) hanno cominciato a girare identikit, appelli, storie, pure la foto del nostro concittadino, dei suoi colleghi, dei familiari. Sono partiti insulti nei …









